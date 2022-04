Ruotsin maajoukkueen pelipaidassa kaiken paljastava yksityiskohta

Pelipaitojen kaula-aukosta löytyy lappunen, jossa kerrotaan Ruotsin pelaajien vahvuudet sekä joukkueen taktiikka. Lapun keskellä lukee isolla "How to stop Sweden" (Kuinka pysäyttää Ruotsi) ja sivuilla ovat itse tietopaketit.

– Ruotsin maajoukkueella on hyvät mahdollisuudet voittaa koko turnaus. Joukkueesta ja yksittäisistä pelaajista tehdyt analyysit lähettää syötön vastustajille. Nyt he voivat itse tilata maajoukkuepaidan saadakseen mahdollisuuden Ruotsin haastamiselle, maajoukkueen analyytikko Anders Eriksson sanoi Sportbladetin mukaan.

– Paljastamme analyysissä, kuinka voitamme, kuinka pelaamme ja kuinka vastustajallamme on mahdolisuus voittaa meidät, maajoukkuehyökkääjä Stina Blackstenius totesi.

Maalivahti Hedvig Lindahlista kerrotaan esimerkiksi, että hän on avainasemassa Ruotsin vastahyökkäyksissä avatessaan palloa suoraan hyökkääjille.

Ruotsi jatkaa maajoukkuepelejään torstaina, kun se kohtaa MM-karsinnoissa Georgian. Suomi pelaa samassa karsintalohkossa ja seuraava ottelu on vuorossa perjantaina. Vastaan asettuu vieraskentällä Slovakia. Kesän EM-kisoissa Ruotsi on ykkössuosikki. Se voitti olympiahopeaa Tokiossa ja on maailmanlistalla toisena Yhdysvaltojen jälkeen.