Norjassa yhden ihmisen uskotaan kuolleen maanvyörymässä, joka tapahtui lauantaina maan keskiosissa Levangerissa.
Poliisin mukaan vyörymäpaikalla rautatien läheisyydessä työskennellyt tanskalainen mies katosi ja häntä etsittiin lauantaina. Poliisin mukaan miehen uskotaan olevan kuollut.
Lisäksi yksi maanvyörymässä loukkaantunut ihminen vietiin sairaalaan. Kaksi vyörymäpaikan läheistä taloa evakuoitiin.
Maanvyörymä romahdutti E6-moottoritietä ja tien vieressä kulkevaa junarataa useiden kymmenien metrien pituudelta. Moottoritie on poikki liikenteeltä usean päivän ajan.
Norjan raideliikenteestä vastaava Bane Nor teki alueella kunnostustöitä viikonloppuna, yhtiön edustaja kertoi yleisradio NRK :lle. Yhtiön mukaan lauantaina oli vielä liian aikaista sanoa, johtuiko maanvyörymä kunnostustöistä.
Maanvyörymän taustalla voi olla niin kutsuttu juoksusavi, jota alueella on havaittu, asiantuntijat arvioivat NTB-uutistoimistolle.