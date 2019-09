Norjassa koiria tappava epidemia paisuu – vuonomaassa asuvien koirien osallistuminen koiratapahtumiin kielletty

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että maan elintarvikeviranomaisen mukaan maassa on todettu 5–6 koiran sairastuneen tuntemattomaan tautiin viime yönä ja niistä kaksi on jo kuollut.

Elintarvikeviranomainen sanoo oireiden olevan samanlaisia kuin aiemmissa tapauksissa eli oksentelua ja veristä ripulia. Viranomaisen mukaan vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

Perjantaina tiedossa oli 30–40 sairastunutta koiraa, ja kuolleita on yli 20. Suurin osa tapauksista on tullut esille Oslon alueella, mutta sairastuneita on ympäri maata.