Koiria tappava julma tauti kylvää paniikkia norjalaisissa eläinihmisissä – Norjassa asuva Esa: "Lähes kaikki tuttuni kertovat ulkoiluttavansa koiriaan vain kotipihoillaan"

Aktiivisesti pelastuskoiratoimintaan osallistunut Viitala on koiraihmisenä seurannut taudin etenemistä tarkkaavaisesti. Hänen mukaansa paikallisten reagointi oli taudin puhjetessa aluksi melko välinpitämätön, mutta pian asenteet muuttuivat.

Koira turhautunut suojelukeinoista

Viitala on kuullut, että taudin pelon vuoksi pelastuskoirakot ovat vetäytyneet tilapäisesti palveluslistoilta ja metsästäjät ovat jättäneet metsästysreissuja väliin koirien suojelemiseksi.

– Lähes kaikki tuttuni kertovat ulkoiluttavansa koiriaan vain kotipihoillaan. Niin teen minäkin. Koira on tietysti hiukan "ihmeissään" ja turhautunut, mutta yritämme parhaamme antaaksemme sille jotain puuhaa, Viitala kertoo.

Taudin syy on vielä mysteeri, mutta koiranomistajille on silti annettu ohjeita, joilla toivotaan ehkäistävän taudin leviämistä. Koiria ei esimerkiksi saa pitää vapaana, haistella toisten jätöksiä tai juoda ojista tai lätäköistä.

Koiranomistajia on myös muistutettu rokotusten tärkeydestä. Koiratapahtumat on peruttu tai siirretty toiseen ajankohtaan. Tautiin sairastuminen ei vaikuta liittyvän koiran kokoon, rotuun tai ikään, ja tapauksia on ollut eri puolilla maata.