Norjan supertähdeltä tunteikas ele maaliviivalla – käänsi kaksinkertaisen surun voimavaraksi

– He ovat motivaationi, kun minua väsyttää.

Riiberin isoisä oli hänelle todella läheinen ja hän oli paljon mukana mestarin harjoittelussa. Isoisä Harald on iso syy sille, että Riiber on tänä päivänä maailman paras yhdistetyn urheilija.

Riiberin viime vuosi meni plörinäksi koronan takia, kun hän joutui lentämään Pekingistä kotiin ilman mitalia. Norjalainen oli omaa luokkaansa lauantaina, ja sunnuntaina hän saavutti jo kisojen toisen kultamitalinsa, kun Norja voitti sekajoukkuekilpailun. Yhteensä Riiber on kahminut urallaan nyt kuusi MM-kultaa.

Yhdistetyssä miehillä on vielä jäljellä kaksi matkaa, joten Riiberillä on hyvät mahdollisuudet lihottaa mitalitiliään vielä lisää näissä kisoissa. Joukkuekilpailu on vuorossa keskiviikkona ja lauantaina kisataan ison mäen kilpailu.