Iivo Niskaselle poikkeuksellisia syytöksiä – Isometsä norjalaisten kohupuheista: "Se tässä paistaa"

Norjalaisleiristä kajahti maanantaina skeptistä tekstiä Iivo Niskasen influenssauutisen jälkeen. Norjalaiset hiihtonimet kommentoivat Niskasen ilmoitusta happamaan sävyyn. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä kertoo ymmärtävänsä, mistä väitteet kumpuavat.

Niskanen kertoi maanantaina sairastuneensa influenssaan juuri Trondheimin MM-hiihtojen kynnyksellä. Myöhemmin päivällä Hiihtoliitto vahvisti, että Niskanen jättää lauantaina kisattavan yhdistelmäkilpailun kokonaan väliin.

Yle julkaisi maanantai-iltana artikkelin, jossa norjalaiset hiihtovaikuttajat puhuvat Niskasen sairastumisesta epäilevään sävyyn.

– Jos kyseessä on oikea influenssa, niin se on todella ikävää. Mutta olen kuullut hänen aiemminkin valittavan sairastumisesta – mutta se onkin ollut liioittelua ja hän on ollut yllättäen kunnossa, Simen Hegstad Krüger kommentoi Ylelle.

Myös moninkertainen maailmanmestari Emil Iversen osoitti artikkelissa epäilevänsä Niskasta.

– Jos hän on sairas, se on ikävää. Mutta onko se totta vai ei, sitä en tiedä. Mikäli hän on saanut vakavan influenssan, se on huonompi asia, nykyinen asiantuntija sanoi Ylen jutussa.

Harald Östberg Amundsen latasi puolestaan kovan linjauksen Niskasesta Dagbladetille.

– Hän on harvoin sataprosenttisen rehellinen, Amundsen pamautti.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää norjalaisten puheita tiukkana tekstinä. Hän kuitenkin kertoo ymmärtävänsä syytösten juurisyyt.

– Vaikea täysin uskoa tuohon (Niskasen hämäävän). Se perustuu aiempaan, eli siihen, kun Iivo jätti marraskuussa Rukan Suomen cupin hiihtämättä ja ilmoitti olevansa sairaana. Seuraavana viikonloppuna hän tuli Rukan maailmancupiin ja voitti, Isometsä sanoo.

– Hän on ainakin kerran tehnyt tällaisen "sumutuksen", se tässä paistaa. Ei tässä voi kyllä silti lähteä väittämään, että hän ei olisi sairas. Nyt hän jättää MM-kisastartin väliin, eikä Suomen cupia, Isometsä jatkaa.

Niskasen poisjäänti asettaa synkkiä pilviä Suomen MM-mitalihaaveiden ylle. Niskasen piti alun perin matkata jo Trondheimiin, mutta nyt tuntuman ottaminenkin siirtyy taudin vuoksi.

– Nyt puhutaan siitä, että urheilussa pitää olla täysin terve. Todennäköisesti tauti on vakavampi kuin ennen Suomen cupia, kun hän jättää MM-lähdön väliin. Ei tällaisia juttuja leikillä tehdä, Isometsä päättää.