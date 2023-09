Norjan kruununprinsessa Mette-Marit sairauslomalle – ei osallistu Kaarle Kustaan juhlallisuuksiin

Norjan hovi tiedotti 14. syyskuuta, että Norjan kruununprinsessa Mette-Marit , 50, on jäänyt 13. syyskuuta alkaen sairauslomalle lääkärin määräyksestä. Sairausloma kestää kaksi viikkoa, mutta sitä voidaan myös pidentää.

Norjan hovi tiedotti vuonna 2018 , että kruununprinsessalla on diagnosoitu harvinainen krooninen keuhkosairaus. Mette-Maritin sairastamassa keuhkofibroosissa sidekudos aiheuttaa keuhkorakkuloiden seinämien paksuuntumisen. Sairauden yleisin oire on hengenahdistus.

Mette-Maritin puoliso on kruununprinssi Haakon. Pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta, prinsessa Ingrid Alexandra ja prinssi Sverre Magnus. Mette-Maritilla on lisäksi aiemmasta liitosta poika Marius Borg Høiby.