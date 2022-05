Norjan hiihtotähti esitti toiveen Therese Johaugille – "Sitten laitamme sukkahousut hänen päähänsä ja heitämme pakettiautoon"

Norjalainen maastohiihto elää muutoksen tuulia, sillä tähän kauteen uransa lopettivat Johaug ja Maiken Caspersen Falla. Kaksinkertainen olympiavoittaja Ingvild Flugstad Östberg jäi ilman maajoukkuepaikkaa. Maailmanmestariksi jo kertaalleen kruunattu 20-vuotias Fossesholm on yksi tulevaisuuden nimistä.

Fossesholm on Johaugin läheinen ystävä suuresta ikäerosta huolimatta. Johaug on puhunut, kuinka Fossesholm on tuonut energiaa hänelle harjoittelussa sekä sen ulkopuolella.