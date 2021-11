Henkilökohtaisilla matkoilla Urevc ei ole vielä maailmancupin palkintopallille noussut, mutta läheltä on jo liipannut. Viime kauden parhaat sijoitukset olivat 5., 6., ja 8. Rukalla alkavalla kaudella Urevc, 26, hakee lopullista läpimurtoa uralleen. Mielessä ovat Pekingin olympialaiset, mutta etenkin Planicassa vuonna 2023 odottavat MM-kisat kotikentällä.

– Urani on ollut vuoristorataa. Viime vuonna tulokset olivat parempia, mutta en ollut vielä tyytyväinen, koska tiedän pystyväni parempaan. Toivottavasti pystyn näyttämään sen tällä kaudella.

Dagbladet kertoo, että Urevcia on vertailtu Norjan entiseen hiihtotähteen Marit Björgeniin lähinnä ruumiinrakenteensa vuoksi. Molemmat naiset tunnetaan hurjasta fysiikasta ja varsin lihaksikkaasta vartalosta.

– Haluan esitellä elämääni Instagramissa. Kuvissa olen kuntosalilla, hiihtämässä ja tekemässä kaikkea, mistä pidän. On tärkeää nauttia tekemisestään, kun tähtää huipulle, ja haluan näyttää ihmisille, että minä nautin.

Urevc kertoo saavansa paljon positiivista palautetta, mutta joukossa on myös negatiivista törkyä.

– He sanovat, että käytän steroideja. Yritän olla ajattelematta sitä, koska sen ei voi antaa vaikuttaa. He eivät tiedä mitään urheilusta, kritisoijat ovat vain sohvaperunoita. En usko, että heillä on kaikki kunnossa.