Norjalainen hiihtotähti kärsii vielä vuoden jälkeenkin – aivotärähdyksen jälkioireet mullistaneet arjen: “Se on välillä melko rankkaa"

62 viikkoa sitten maastohiihtäjä kertoi Instagram-tilillään, että on kaatunut jäällä, lyönyt päänsä ja saanut aivotärähdyksen. Weng on sen jälkeen palannut kilpaladulle, mutta sanoo kärsivänsä edelleen kaatumisensa seuraamuksista.

– Se on vain tylsää. Se vaikuttaa psyykkisesti. Ajaminen on oikeastaan pahinta. Saatan joutua makuulle sen jälkeen. Tänäänkin heräsin, eikä minulla ollut päänsärkyä. Sitten se vain yhtäkkiä yllätti ja alkoi taas.

Päätavoite parantua

– Nyt olen vain päättänyt, että minun on yritettävä tehdä parhaani. Yritän treenata optimaalisesti. Joskus se on hyvin vaikeaa, ja joskus se sujuu hyvin, Weng sanoo.

– Hänellä voi olla hyviä ja huonoja päiviä, ja meidän on mukautettava harjoittelu ja palautuminen sen mukaan. Se on tärkeää. Hänen on kuitenkin tehtävä myös töitä. Hänen on treenattava hyvin, kuten todellisen huippu-urheilijan, seuraavien kuukausien aikana pysyäkseen kärjen mukana.