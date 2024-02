Rajusti kaatunut alppitähti tylyttää Norjan hiihtoliittoa – "He ovat niin ylimielisiä"

Vielä pyörätuolissa leikkauksen jäljiltä elävä Kilde haluaa palata takaisin alppirinteisiin, mutta loukkaantuminen on herättänyt norjalaislaskijassa merkittäviä ajatuksia. Kilden mukaan Norjan hiihtoliitossa on tapahduttava radikaaleja muutoksia, sillä nykytilanne on kestämätön.