Norjalaiskirjailija haastatteli Taleban-komentajaa, jonka lapsi herätti pelkoa – "Minut tappamalla hän menisi suoraan paratiisiin"

– He sanoivat, että se ei missään nimessä tule onnistumaan, koska me Talebanissa emme puhu yksityisasioista, Helsingin kirjamessuilla vieraillut Seierstad kertoi STT:lle.

Talebanit määräsivät jyrkän sukupuolierottelun

Talebanien valtaa Afganistanissa on leimannut naisten lähes täydellinen karkotus kaikesta julkisesta elämästä kuten koulutuksesta ja työpaikoilta.

– Maassa on todellakin sukupuoliapartheid, joka on nyt vielä paljon pahempi kuin maassa ollessani, Seierstad sanoo.

– En pelännyt talebaneja, koska he olivat voittajia ja halusivat vakuuttaa maailman siitä, että he ovat tuoneet vakauden maahan ja kohtelevat vieraitaan hyvin. Pelkäsin sen sijaan (terroristijärjestö) Isistä, joka on saanut sijaa Afganistanista. Siksi matkustin burkaan pukeutuneena.