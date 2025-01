Norjassa puhkesi hiihtoraivo: "Törkeitä virhearviointeja"

Norjan hiihtoliitto ei lähetä täysimittaista joukkuetta Les Roussesin maailmancup-viikonloppuun. Ratkaisu on herättänyt voimakkaita reaktioita norjalaishiihtäjien keskuudessa.

– Se on uskomattoman huono ratkaisu liitolta, hiihtäjä Mikael Gunnulfsen kommentoi TV2:lle Aftonbladetin mukaan.

Norjan kansallisissa mestaruuskisoissa otettiin keskiviikkona mittaa muun muassa miesten 10 kilometrillä. Kisan voitti Henrik Dönnestad ennen Mikael Gunnulfsenia ja Eirik Myseniä. Norjan vakituisista maailmancup-hiihäjistä Pål Goldberg oli seitsemäntenä paras.

Kotimaan mestaruuskisojen mitalikolmikon tilanne on erikoinen. Ketään heistä ei ole valittu tulevana viikonloppuna mukaan maastohiihdon maailmancupin osakilpailuun Ranskan Les Roussesiin.

– Kun otetaan huomioon, että voitimme heidät, (maajoukkuehiihtäjät) Norjan mestaruuskisoissa, se ei tunnu oikealta, vaan hirveän epäreilulta, Mysen sanoi TV2:lle.

31-vuotias Mysen ei ole päässyt näyttämään kynsiään maailmancupissa.

– Mielestäni maajoukkueen johto tekee törkeitä virhearviointeja, Mysen pamautti.

Norja ei itse asiassa lähetä Ranskaan edes täysikokoista maajoukkuetta.

– Kun vihdoin on mahdollisuus lähettää hiihtäjiä, jotka harjoittelevat tuhansia tunteja vuodessa, maailmancupiin, he jättävät sen silti tekemättä. He lähettävät viestin, että olemme merkityksettömiä.

Norjalaisasiantuntija Petter Skinstad laittoi lisää vettä myllyyn.

– Se on urheilijoiden pilkkaamista. He kusevat heidän uransa päälle.

Liitto vastaa

Norjan maajoukkuepomo Ulf Morten Aune perusteli ratkaisua kansallisilla mestaruuskisoilla.

– Meidän oli päätettävä jo varhain, miten ratkaisemme tämän viikon. Nyt meillä on Ranskassa vain pieni ryhmä, koska halusimme, että Norjan mestaruuskisoilla on korkeampi status. Parhaat hiihtäjät, joita ei ole vielä valittu MM-kisoihin, kilpailevat nyt toisiaan vastaan kansallisissa kisoissa, mikä on oikeudenmukainen tapa päättää lopulliset MM-kisapaikat, Aune sanoi.

Eirik Mysen ei osta perustelua.

– Olen kilpaillut aikuisten tasolla 12 vuotta, ja suuri unelmani on aina ollut edustaa Norjaa maan rajojen ulkopuolella maailmancupissa. Olen kuitenkin saanut seurata sitä vain televisiosta. Kansalliset mestaruuskisat ovat toki hauskoja, mutta maailmancup on minulle suurin juttu, Mysen päätti.