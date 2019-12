Paavo Väyrysen hotellibisnes vastatuulessa: 4 vuotta sitten ostettu Pärnun kiinteistö myynnissä – Inge Villalla muhkea hintalappu

Poliitikko, yrittäjä Paavo Väyrysen hotellitoiminta Virossa näyttää olevan lopussa ainakin tältä erää. Väyrynen on pannut myyntiin Pärnussa sijaitsevan Inge Villa -hotellinsa, vain neljä vuotta sen jälkeen, kun hän sen osti.

Väyrysellä on Suomessa lastensuojeluun liittyvää liiketoimintaa ja hän aikoi tarjota näille lapsille lomamahdollisuuksia Inge Villassa. Hotellin sijainti on erinomainen Pärnun uimarannan tuntumassa. Viime vuodet Inge Villa on ollut kuitenkin talvikaudet suljettu ja kesäkaudet vuokrattuna Ikaalisten Matkatoimistolle.