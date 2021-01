Norjaan tiukka maahantulokielto – koronamuunnos levinnyt Oslon seudulla

Norjan koronatoimia on tiukennettu viime aikoina, kun tarttuvampi koronaviruksen brittimuunnos on levinnyt Oslon seudulla. Terveysministeri Bent Höien mukaan toimilla halutaan estää, että uuden muunnoksen aiheuttamat tartunnat ryöstäytyvät käsistä, kuten on käynyt esimerkiksi Irlannissa.