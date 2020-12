Kaikki ruotsalaiset pysäytetään Norjan rajalla – ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT uutisoi , että Norjassa sotilaat ovat aloittaneet Ruotsin rajan valvonnan. Rajavalvonnan syynä on pyrkimys estää koronatartuntojen leviämistä Ruotsista Norjaan. Kaikki ruotsalaiset pysäytetään rajalla. Ruotsin yleisradioyhtiön uutisessa kuvaillaan, ettei vastaavanlaista tilannetta ole koettu sitten toisen maailmansodan.

Rajan yli voi päästä, jos Norjaan Ruotsista pyrkivä henkilö on antanut hiljattain negatiivisen koronavirustestin. Maahan päässeet ruotsalaiset joutuvat kymmenen päivän karanteeniin.

Norjassa on todettu 36 591 koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut 334 henkilöä. Ruotsissa lukemat ovat moninkertaiset. Koronavirukseen on sairastunut 266 000 ja kuollut lähes 7000.