Norja on höllentämässä rajoituksiaan – kouluja ja päiväkoteja avataan huhtikuun lopulla: "Meillä on epidemia hallinnassa"

– Mielestämme on tärkeää tehdä asioita yhdessä. Se on tuonut meidät tähän pisteeseen, jossa olemme nyt, ja vie meidät yhdessä myös eteenpäin. Jos meillä on alueita, joissa virus leviää nopeammin kuin muualla, on aina mahdollista tehdä erillisiä rajoituksia, toteaa maan terveysministeri Bent Høie.