Noriaki Kasai, 50, teki jälleen mäkihyppyhistoriaa

Continental Cup on maailmancupin jälkeen toiseksi korkein taso lajissa. Kasai ei ollut kilpaillut kansainvälisesti kahteen vuoteen. Japanilainen täyttää kesäkuun kuudentena 51 vuotta. Hän rikkoo ennätyksen vanhimmasta mäkihyppääjästä joka kerta, kun hän on mukana kisaamassa.

Kasai kilpaili edellisen kerran Continental Cupissa 28. joulukuuta 2020. Edellinen maailmancupin kisa oli 2. helmikuuta 2020. Kasai on osallistunut 569 maailmancupin kilpailuun uransa aikana ja tämä on Guinnessin maailmanennätys. Hänellä on vyöllään myös kahdeksat olympiakisat sekä 13:t MM-kilpailut.