Mäkihyppylegenda Noriaki Kasai, 50, tekee paluun

Japanilainen mäkihyppy on kriisissä. Paras japanilainen mäkiviikolla oli Ryoyu Kobayashi, joka sijoittui 18:nneksi. Muilla maan hyppääjillä meni vieläkin huonommin, joten joukkue on vetäytynyt Aasiaan harjoittelemaan. Tulevalla Zakopanen maailmancupviikonlopulla ei japanilaisia siis nähdä.

Samaan aikaan Continental Cupissa kisataan Japanin Sapporossa. Mukana osallistujissa on Noriaki Kasai, joka täyttää tänä vuonna 51 vuotta. Kasai ei ole hypännyt Continental Cupissa sitten vuoden 2020 joulukuun. Edellinen maailmancupin kisa oli 2. helmikuuta 2020.

Kasailla on 569 maailmancupin kisastarttia ja 17 voittoa. Hänellä on lentomäen MM-kulta, kaksi olympiahopeaa ja kaksi MM-hopeaa. Kasain kanssa jo vuonna 1988 hypännyt ja nykyään Norjan urheilupomona toimiva 54-vuotias Clas Brede Bråthen on innoissaan japanilaisen paluusta.