Kysymys Jaromir Jagrista sai mäkihyppylegenda Noriaki Kasain, 51, hämmentyneeksi – japanilaisella uskomaton tavoite

11-kertainen arvokisamitalisti Kasai teki debyyttinsä maailmancup-tasolla 35 vuotta sitten vuonna 1988. Japanilainen myönsi vastikään puolalaislehti Skijumpingille, että hänen tavoitteensa on hypätä jälleen maailmancupissa. Kasai on toistaiseksi hypännyt 569 maailmancup-kilpailua ja tavoitteena on saada ainakin yksi lisää.