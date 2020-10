Nordea väänsi huomattavat korotukset palvelumaksuihin

Nordea on toimittanut asiakkailleen uuden palveluhinnaston , jonka mukaan moni peruspalvelu kallistuu tammikuun alussa huomattavasti.

Myös pankkitilin saldokysely automaatilla maksaa. Tähän asti se on maksanut 40 senttiä, jatkossa 60 senttiä. Laskun maksu Nordean maksuautomaatilla maksaa jatkossa 2,75 euroa (aiemmin 2,25 euroa).

Asiakirjojen, kuten testamenttien, avioehtojen ja asunto-osakekirjojen säilytys muuttuu maksulliseksi myös Premium-asiakkailla. Kuukausihinta on jatkossa 3 euroa per asiakirja. Lainan vakuutena olevien asiakirjojen säilytys on kuitenkin edelleen maksutonta.