Nordea tuo markkinoille Suomen ensimmäisen vihreän asuntolainan – Tuhansien eurojen etu kannustaa ympäristöystävällisyyteen

– Rakennus on energialuokkaa A ja se on 20 prosenttia parempi kuin mikä määräystaso Suomessa on. Energiatehokkuus on huomioitu muun muassa vaipan eristävyydessä, lämmön talteenotossa ja materiaalivalinnoissa, sillä materiaalipäästöjä ei ole, toimitusjohtaja Markus Heino kertoo.