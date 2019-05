No nyt on tinteillä kirjaimellisesti huutava nälkä: Anteron pesäpöntössä kuvaamasta linnunpoikasten ruokahetkestä nousee väkisinkin hymy huulille – "Kaikilla niillä on heti suut auki"

"Kaikilla niillä on suut auki"



– Kauhea vauhti niillä on päällä. Vanhemmat kantavat niille ruokaa koko ajan. Kaikilla niillä on suut auki. Ja ovat ne nopeasti kasvaneet.

– Pihassani on nyt kolme pönttöä ja metsässä yksi, ja tarkoitus on tehdä lisää. Kirjosiepon ja sinitiaisen välillä on ollut jälleen tänä keväänä kiistaa yhdestä pöntöstä. Ei niillä sitten ole niin kauheasti riitaa, kun ne saavat jaettua pöntöt keskenään, sitten on aika hyvin rauha maassa, Strid naurahtaa.