Ratamoottoripyöräilijä Niki Tuuli lopettaa kilpauransa Supersport-luokan MM-sarjassa tähän kauteen. Tuuli on ajanut Supersportin MM-sarjassa yhdeksän kautta, ja hän on kilpaillut myös Moto2- ja MotoE-luokkien MM-sarjassa.

Supersportissa Tuuli on saavuttanut kolme kilpailuvoittoa ja 12 palkintopallipaikkaa.

– On sellainen tunne, että on hyvä hetki lopettaa ajaminen ja keskittyä muihin asioihin elämässä. Kotona perhe ja pieni lapsi vaativat paljon aikaa. Tammikuussa odottaa myös opiskelupaikka Pelastusopistolla, joten tekemistä kyllä riittää, Tuuli totesi tiedotteessaan.

– Kaiken kaikkiaan yli kaksikymmenvuotinen taival ratamoottoripyöräilyssä on ollut huikea, enkä usko, että olisin kokenut mitään tällaista, jos en olisi tätä polkua kulkenut.