Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-luokan mestaruuden varmistanut Marc Marquez jää olkavamman takia pois MM-sarjan kahdesta seuraavasta kilpailusta.
Marquez loukkaantui sunnuntaina ajetussa Indonesian GP:ssä.
Marquezin oikeassa olkapäässä on murtuma ja nivelsidevaurioita. Vammat paranevat levolla eivätkä vaadi leikkaushoitoa.
– Onneksi ei sattunut mitään vakavampaa, mutta paraneminen vie aikansa, Marquez kommentoi tälliä.
– Tavoitteeni on palata radoille ennen kauden loppua, mutta aion noudattaa lääkäreiden suosituksia. Olen jo yltänyt omiin ja tallini tavoitteisiin, joten tärkeintä on toipua tästä sataprosenttiseen kuntoon.
Marquez varmisti MotoGP-luokassa seitsemännen mestaruutensa Japanin MM-osakilpailussa 28. syyskuuta.