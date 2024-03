Stubb tienaa presidenttinä enemmän kuin Niinistö – palkkio silti pienempi kuin useilla hyvinvointialuejohtajilla

Syynä palkkaeroon on se, että Niinistö pyysi presidenttikautensa alussa vuonna 2012 eduskuntaa laskemaan palkkiotaan julkisen talouden säästötoimena.

Viime syksynä eduskunta päätti nostaa presidentin vuosipalkkion 160 000 euroon. Presidentin palkkiosta säädetään lailla, ja palkkio on verovapaata.

Presidentin bruttotulot pienemmät kuin monen hyvinvointialuejohtajan

Toisaalta presidentin palkkio on verotonta, eli käteen jäävä tulo on suurempi.

Presidentin puoliso ei saa palkkiota tai muuta korvausta, mutta on oikeutettu leskeksi jäätyään eläkkeeseen, joka on puolet presidentin eläkkeestä. Presidentin eläke on 60 prosenttia kulloinkin voimassa olevasta presidentin palkkiosta.