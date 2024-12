Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutut Jenni ja Anna olivat vieraina Valmiina Linnan juhliin -lähetyksessä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa seurattiin tänä syksynä, kun Jenni avioitui Jyrkin kanssa ja Anna puolestaan Hain kanssa. Ohjelman viimeisessä jaksossa selvisi, että kummankaan liitot eivät jatkuneet kuvausten jälkeen.

Valmiina Linnan juhliin -lähetyksessä Anna ja Jenni kertoivat, miksi halusivat mennä naimisiin tuntemattoman kanssa tv-kameroiden seuratessa vieressä tuoretta avioliittoa.

– Tuntui, että oli kokeillut jo niin paljon kanavia, mistä mahdollinen puoliso voisi löytyä. Tämä oli niin sanottu viimeinen oljenkorsi, että kokeillaan nyt tämäkin. Ei ole mitään hävittävää ainakaan. Rohkeana vaan, Jenni kertoi lähtemisestään ohjelmaan mukaan.

– Olen rakastanut tätä ohjelmaa ja katsonut kaikki kaudet. Mutten ole koskaan ajatellut, että lähtisin itse mukaan. Oli marraskuinen ilta ystäväni kanssa, kun päätettiin, että tehdään hakemukset. Mitä pidemmälle prosessi meni, niin konkretisoitui, mikä ihmiskoe tämä ennen kaikkea on. Kutkutti ne erilaiset mahdollisuudet, Anna jatkoi.

Tätä nykyä sekä Anna että Jenni ovat palanneet deittirintamalle.

– Sovellukset on ladattuina, ja ujoa lähestymistä alkaa pikkuhiljaa olla. On ollut melkoinen myllerrys, ja siitä pieni toipuminen on meneillään. Mutta sitten, kun on valmis, niin aletaan pyyhkäisemään sovelluksissa vähän enemmän, Jenni kertoi iloisena.

Anna on myös deittisovelluksissa.

– Olen myös treffaillut ihmisiä. Paljon on vielä kannettavaa kesältä, ja halu käsitellä kaikki asiat, mitä tässä on tapahtunut, ettei lähde ihan mopolla moottoritielle. On todella suuri halu löytää itselleen sopiva kumppani, Anna kertoi.