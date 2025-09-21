Suomen Niclas Grönholm päätti rallicrossin MM-sarjan kakkos- ja kolmossijaan Turkissa ajetussa kauden päätöskilpailussa. Samalla varmistui Grönholmin toinen sija tämän vuoden MM-sarjassa. Mestaruuden vei jo kahdeksannen kerran Ruotsin Johan Kristoffersson.

Grönholmilla on nyt kaikkiaan neljä MM-mitalia. Kolme edellistä olivat pronssisia, jotka hän saavutti kausilla 2021–23. Nyt näyttää siltä, että Turkin kisat jäävät hänen viimeisiksi rallicrosskisoikseen vähään aikaan, koska ensi vuonna lajissa kilpaillaan polttomoottoriautoilla EM-pisteistä.

– Kyllä asia on juuri näin. Kun emme kilpaile enää nykyisillä autoilla MM-sarjaa, niin sähköautoihin panostanut tiimimme lähtee alta ja ajot osaltani loppuvat. Tämä aikakausi olisi ollut tietysti hienoa päättää mestaruuteen, mutta MM-hopeakin on meidän paras saavutuksemme, Grönholm totesi tiedotteessa.

– (Kansainvälisen autoliiton) FIA:n tähtäin MM-sarjan palauttamiseen on vuodessa 2028. Saas nähdä. Itse olen asian suhteen hieman skeptinen.

