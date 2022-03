NHL-tähti Patrik Laine nimesi kautta aikojen hauskimman joukkuekaverinsa – ”Hän on aivan poikkeuksellinen”

Entinen NHL-kiekkoilija Jody Shelley haastatteli Lainetta. Haastattelusta on julkaistu video Twitterissä.

– Sinulla on hyvä huumorintaju, eikö niin? kysyi Shelley.

– Ketkä ovat hauskimpia joukkuekavereita, joita sinulla on ollut? Erottuuko joku? jatkoi Shelley.

– Luultavasti Jake Voracek. Hän on aivan poikkeuksellinen. Hän on yksi niistä kavereista, joka on vain oma itsensä. Todella hauska kaveri, kehui Laine.