NHL:ssä tehtiin jättikauppa, jossa Santeri Hatakan, 22, osoite vaihtui – lääkäreille tehty pyyntö antoi vahvaa vihiä tulevasta

Jääkiekkoliiga NHL:ssä on tehtailtu viime viikkojen aikana isoja vaihtokauppoja, joissa mukana on ollut myös suomalaispelaajia. Viikonlopun merkittävin liike nähtiin San Jose Sharksin ja New Jersey Devilsin välillä. Siirrossa osoitetta vaihtoi myös Santeri Hatakka, 22, joka hyppää nyt länsirannikolta itärannikolle. Hatakka sai osviittaa tulevasta liikkeestään lääkäreiden kautta.