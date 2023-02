NHL-tähti kaupattiin jättitreidissä – myös suomalaisnuorukainen mukana yhdeksän pelaajan kaupassa

26-vuotias Meier on ollut jo useamman vuoden ajan San Josen tärkeimpiä pelaajia. Käynnissä olevalla kaudella Meier on takonut 31 maalia ja 52 pistettä 57 pelaamassaan ottelussa.

22-vuotias Hatakka pelaa toista kauttaan Pohjois-Amerikassa. Devilsiin suuntaava puolustaja on pelannut NHL:ssä yhdeksän ottelua. Käynnissä oleva kausi on ollut Hatakan osalta rikkonainen ja vyölle on kertynyt vain kahdeksan AHL-ottelua.