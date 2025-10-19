San Jose Sharksin kausi on käynnistynyt jälleen kerran alavireisesti jääkiekon NHL:ssä.

Sharksin päävalmentajalle Ryan Warsofskylle tämä on jo tuttua. Hän on nyt seuran valmennusportaassa neljättä kauttaan – toista vastuuluotsina – ja hailauman syksy on aina ollut heikko.

Tällä hetkellä Sharks on NHL:n ainoa joukkue ilman voittoa alkukaudelta. Se on kaapinut kaksi pistettä viidestä ottelusta maalierolla 13–25.

– Meillä on paljon uusia pelaajia, ja meidän pitää vain jatkaa työntekoa. Valmentajien pitää jatkaa pelaajien opettamista ja valmistamista, Warsofsky kommentoi Sharksin hävittyä 0–3 Pittsburghille kotijäällään lauantaina.

– Mutta usko pois, tämä on perseestä. Muistutan itseäni siitä, että tämän toistumiseen on oltava syy.

Warsofsky heitti tilanteesta myös kohukommentin.

– Antaisin yhden lapsistani v***n voitosta.

Sharksissa ei pelaa tällä hetkellä suomalaisia. Hyökkääjä Kasper Halttunen edustaa sen farmiseuraa San Jose Barracudaa.

Sharks on jäänyt kahdella edellisellä kaudella koko NHL:n jumboksi. Pudotuspeleihin se selvisi viimeksi keväällä 2019.