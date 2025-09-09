NHL:ssä jysäytettiin yli 50 miljoonan diili

NHL-seura Calgary Flames on tehnyt jättimäisen jatkosopimuksen yhdysvaltalaismaalivahdin Dustin Wolfin kanssa.
Wolf, 24, ja Flamesin GM Craig Conroy laittoivat nimensä alle seitsemän vuoden mittaiseen diiliin, jonka yhteisarvo on 52,5 miljoonaa dollaria eli 44,7 miljoonaa euroa (palkkojen keskiarvo yhtä kautta kohti: 7,5 miljoonaa dollaria eli 6,4 miljoonaa euroa).
Wolf nousi viime kesänä Flamesin ykkösmaalivahdiksi, kun ruotsalaisveskari Jacob Markström vaihtoi New Jersey Devilsin nuttuun. Wolf torjui viime kaudella Flamesin maalilla 51 ottelussa, torjuntaprosentin ollessa 91,0.
Flames poimi Wolfin kesän 2019 NHL-varaustilaisuudessa seitsemännellä kierroksella (#214). Hän on voittanut urallaan muun muassa alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden Yhdysvaltojen maalilla.
Wolfin uuden sopimuksen vuosiansiot lähentelevät NHL:n parhaiten palkatun suomalaisveskarin eli Juuse Saroksen lukemia. Saros tienaa keskiarvollisesti nyt voimaan astuvassa sopimuksessaan 7,74 miljoonaa dollaria (6,6 miljoonaa euroa) kautta kohden.
Wolfin edustama Flames jäi viime kaudella niukasti pudotuspelien ulkopuolelle. Se keräsi yhtä monta pistettä kasaan kuin viimeisenä läntisestä konferenssista kevään peleihin yltänyt St. Louis Blues (96). Bluesilla oli kuitenkin enemmän varsinaisen peliajan voittoja (44) kuin Flamesilla (41), minkä myötä vaakakuppi kääntyi St. Louisin suuntaan.
Uusi NHL-kausi käynnistyy 7. lokakuuta.