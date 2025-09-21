NHL-legenda Bernie Parent on kuollut 80-vuotiaana. Suru-uutisesta kertoo Parentin pitkäaikainen seura Philadelphia Flyers.

Maalivahtilegenda kuului Flyersin 70-luvun suuruuden vuosien ydinpelaajiin. Hän johdatti joukkueen kahteen Stanley Cupiin vuosina 1974–1975. Mestaruudet ovat edelleen seuran historian ainoat.

Parent voitti molempina vuosina NHL:n parhaan maalivahdin palkinnon ja pudotuspelien arvokkaimman pelaajan tittelin.

Parent nimettiin Hockey Hall Of Fameen vuonna 1984. Hän oli ensimmäinen Flyers-pelaaja, jolle kunnia suotiin. Parentin pelinumero 1 on jäädytetty Flyersin toimesta.

Maalivahti päätti uransa kauteen 1978–1979. Hän pelasi kaikkiaan 608 ottelua. Parent edusti ennen Philadelphiaa myös Bostonia ja Torontoa.