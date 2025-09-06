NHL-legenda Ken Dryden on kuollut

Julkaistu 06.09.2025 09:38
Jere Hultin

NHL-legenda ja Montreal Canadiens seuraikoni Ken Dryden on kuollut 78-vuotiaana.

Maalivahtisuuruus menehtyi Canadiensin tiedotteen mukaan syöpäsairauteen. 

Dryden voitti 1970-luvulla kuusi Stanley Cupia Montrealin maalivahtina. Hänet nimettiin Hockey Hall of Fameen vuonna 1983. Canadiens on jäädyttänyt Drydenin pelinumeron 29.

Dryden valittiin viidesti NHL:n parhaaksi maalivahdiksi. Hän torjui liigassa 397 ottelua. Peliuransa jälkeen Dryden toimi muun muassa Toronto Maple Leafsissa johtotehtävissä. 

