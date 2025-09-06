NHL-legenda Ken Dryden on kuollut

NHL-legenda ja Montreal Canadiens seuraikoni Ken Dryden on kuollut 78-vuotiaana.
Maalivahtisuuruus menehtyi Canadiensin tiedotteen mukaan syöpäsairauteen.
Dryden voitti 1970-luvulla kuusi Stanley Cupia Montrealin maalivahtina. Hänet nimettiin Hockey Hall of Fameen vuonna 1983. Canadiens on jäädyttänyt Drydenin pelinumeron 29.
Dryden valittiin viidesti NHL:n parhaaksi maalivahdiksi. Hän torjui liigassa 397 ottelua. Peliuransa jälkeen Dryden toimi muun muassa Toronto Maple Leafsissa johtotehtävissä.