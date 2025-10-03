NHL:ssä pelaava Anaheim Ducks on tehnyt ison jatkosopimuksen puolustaja Jackson LaComben kanssa.
LaComben sopimus on kahdeksan vuoden mittainen ja 24-vuotias puolustaja kuittaa kaudella 2026-27 voimaan astuvasta sopimuksestaan 9 miljoonan dollarin (noin 7,6 milj. euron) vuosiansiot.
Vain Ryan Getzlaf, Paul Kariya ja Corey Perry ovat tienanneet Ducks-paidassa yhdestä kaudesta enemmän, mutta LaComben jatkosopimus on kokonaisarvoltaan (72 milj. dollaria / 61,4 milj. euroa) Anaheimin seurahistorian rahakkain.
LaCombe teki viime kaudella todellisen läpimurtonsa NHL:n huippupuolustajaksi. Hän iski 75 pelaamassaan ottelussa 43 tehopistettä.
Tuore jatkosopimus sai Anaheim-legenda Teemu Selänteenkin reagoimaan. Selänne jakoi sopimusuutisen X-tilillään taputushymiöiden kera.