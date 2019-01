NHL-pelaaja Jori Lehterä maksoi laajan huumejutun pääsyytetyn vieroitushoidon – kiekkoilijan ja yhden pääsyytetyn kertomukset täysin ristiriidassa keskenään

Lehterän epäillään ostaneen kokaiinia

Syyttäjät vaativat huumejutun neljälle pääsyytetylle 6–10 vuoden vankeustuomioita. Heidän syytteet liittyvät lähinnä kokaiinin maahantuontiin ja levittämiseen. Kokaiinia on syytteiden mukaan ollut yhteensä noin 1,8 kiloa.

Maksoi pääsyytetyn vieroituksen

– En ole ollut juurikaan hänen kanssaan tekemisissä. Hän on muutaman kerran heittänyt minut baarista kotiin. Sen kanssa ei ole tullut istuttua alas. En tiennyt hänen etunimeäänkään, Lehterä sanoi suomalaismiehestä.

Pääsyytetty otettiin kiinni kesken mökkimatkan

Ei kertonut syytä tapaamiseen

– Pyytäessäsi [ulkomaalaismiestä] tai [suomalaismiestä] käymään luonasi, et mainitse käynnin tarkoitusta, ainoastaan pyydät jompaakumpaa käymään. Ennen mainittu toimintamalli on tyypillinen huumausainerikoksissa. Mitä lausuttavaa sinulla on asiaan? poliisi tiedusteli.