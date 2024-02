NHL:n venäläistähti hakeutui pelaajien hoito-ohjelmaan

Tukiohjelma on sama, johon Columbus Blue Jacketsin suomalaistähti Patrik Lainekin hakeutui hiljattain. Hoito-ohjelman on tarkoitus auttaa mielenterveys-, päihde- tai muiden henkilökohtaisten ongelmien kanssa kamppailevia pelaajia.

31-vuotias Kuznetsov on pelannut tällä kaudella 43 ottelua tehoin 6+11. NHL:ssä Kuznetsov on pelannut kaiken kaikkiaan 723 ottelua, joiden aikana tehopisteitä on kertynyt komeasti 568.