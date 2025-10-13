Toronto Maple Leafsin suomalaishyökkääjä Matias Maccelli on siirretty syrjään joukkueen supertähden Auston Matthewsin ketjusta.

Maccelli pelasi NHL-kauden kaksi ensimmäistä ottelua Toronton ykkösketjussa yhdessä Matthewsin ja Matthew Kniesin kanssa. Suomalaistaituri saalisti otteluissa yhden tehopisteen – kuten myös Matthews ja Knies tekivät vain yhden pisteen.

Kesällä Torontoon kaupatun Maccellin kokeilu ykkösketjussa näyttäisi nyt jäävän vain kahden ottelun mittaiseksi. Joukkueen kausi jatkuu tänään kotiottelulla Detroit Red Wingsiä vastaan.

Ottelua edeltäneissä harjoituksissa sunnuntaina Maccelli viiletti kyllä tosin toisessa huippuketjussa John Tavaresin ja William Nylanderin rinnalla. Maccellin paikan ykkösketjussa otti ensimmäisen ottelunsa NHL:ssä pelaava Easton Cowan.