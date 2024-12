NHL:n suomalaiselta hattutemppusankarilta naseva heitto edellisestä uroteostaan – "Monet teistä muistavat"

Yön NHL-kierroksella kolme maalia tehnyt Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Joel Kiviranta muistutti joukkueensa faneja edellisestä NHL-hattutempustaan.

Kiviranta oli maanantain vastaisena yönä pelatun NHL-kierroksen kuumin suomalaisnimi, kun hän takoi hattutempun Seattle Krakenin verkkoon. Hattutemppu oli Kivirannalle NHL-uran toinen ja ensimmäinen runkosarjassa.

Edellisen hattutemppunsa Kiviranta teki vuoden 2020 pudotuspeleissä. Colorado-fanitkin muistavat kyseisen hattutempun varmasti, sillä tuolloin Dallas Starsissa pelannut Kiviranta pudotti hattutempullaan Coloradon jatkosta ottelusarjan seitsemännessä ottelussa.

Kiviranta muistutti Colorado-yleisöä tempustaan ottelun jälkeisessä kenttähaastattelussa.

– Tuntuu hyvältä tehdä hattutemppu tässä univormussa. Monet teistä muistavat yhden hattutempun menneisyydestä, joten ole iloinen tästä, Kiviranta myhäilee Altitude TV:n kenttähaastattelussa.

Kivirannan vanhemmat olivat seuraamassa illan ottelua paikan päällä, joten parempaan paikkaan ei hattutemppu voinut tulla.

– On erityistä, että he ovat täällä ensimmäistä kertaa ikinä. Ja tällainen peli heidän edessään on tietenkin spesiaalia, Kiviranta hymyilee.

Toista vuottaan Coloradossa pelaava Kiviranta on tehnyt tällä kaudella nyt kymmenen maalia, mikä on hänen yhden kauden maaliennätyksensä. Aiempi ennätys on kaudelta 2022-23, jolloin Kiviranta teki kahdeksan maalia.

Tämän kauden maaleista peräti viisi on tullut juuri Seattlea vastaan.

– Tänään kaksi maalia tyhjiin. Mutta ehkä minun pelini sopii täydellisesti heitä vastaan, en tiedä, Kiviranta vastasi toimittajien uteluihin.