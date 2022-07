NHL:n siirtoruletti pyörähtää pian käyntiin, suomalaistähdillä mielenkiintoinen tilanne – tässä markkinoiden kuumimmat nimet

Suomalaiset pelaajat ilman sopimusta

Olli Määttä, UFA

Markus Nutivaara, UFA

Kevin Lankinen, UFA

Harri Säteri, UFA

Sami Niku, UFA/RFA

Niku on pelannut Pohjois-Amerikassa jo viisi kautta, mutta tie NHL:ään on ollut tukossa. Otteluita tarunhohtoisessa on kertynyt vain 67 ottelua. Voi hyvin olla, että Nikun tie vie takaisin Eurooppaan.

Juho Lammikko, UFA

Olli Juolevi, UFA

Petter Lindbohm, UFA

Teemu Kivihalme, UFA

27-vuotias Kivihalme on pelannut kolme edellistä kautta AHL-seura Toronto Marliesin riveissä ja tie NHL:ään on ollut tukossa. Vieläkö Kivihalme jaksaa yrittää vai kutsuvatko Euroopan kaukalot?

Patrik Laine, RFA

Kaapo Kakko, RFA

Kasperi Kapanen, RFA

Artturi Lehkonen, RFA

Urho Vaakanainen, RFA

Jesse Puljujärvi, RFA

Arttu Ruotsalainen, RFA

Ruotsalaista on huhuttu takaisin Eurooppaan, mutta hyökkääjä on näyttänyt omaavansa potentiaalia NHL-tason hyökkääjäksi. Buffalo teki Ruotsalaiselle perustarjouksen pitääkseen pelaajaoikeudet itsellään.

Ukko-Pekka Luukkonen, RFA

Niko Mikkola, RFA

Kaapo Kähkönen, RFA

NHL:n mielenkiintoisimmat UFA-pelaajat

Jevgeni Malkin

35-vuotias venäläistaituri on yksi pelaajamarkkinoiden mielenkiintoisimpia nimiä. Koko uransa Pittsburgh Penguinsia edustanut Malkin on ensimmäistä kertaa urallaan vapaana agenttina. Vaikka ikää on alkanut jo kertyä, on Malkin osoittanut olevansa yhä tähtiluokan pelaaja NHL:ssä.