NHL-tähti Max Pacioretty iskee hokkarit naulaan.

36-vuotias yhdysvaltalaispelaaja liittyy saman tien Michiganin yliopiston joukkueen valmennustiimiin.

– Olen todella kiitollinen kaikille joukkuetovereilleni, valmentajilleni ja faneille. He ovat olleet osa matkaa. Jääkiekko on antanut minulle niin paljon, ja nyt minulla on mahdollisuus auttaa kehittämään seuraavan sukupolven pelaajia, Pacioretty kommentoi.

17 kautta NHL:ssä pelannut Pacioretty tahkosi kaikkiaan 939 ottelua Montrealin, Vegasin, Carolinan, Washingtonin ja viimeisenä Toronton riveissä. Hän keräsi uransa aikana 335+346=681 pistettä. Montrealissa Pacioretty toimi kolmen kauden ajan kapteenina.

Paciorettyn uran viimeiset kaudet olivat rikkonaisia, sillä hän kärsi useista loukkaantumisista.