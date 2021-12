NHL-legenda jylisee olympiavyyhdistä: "Kamalaa – täytyy olla vaihtoehto"

The Athletic uutisoi eilen, että NHL ja pelaajayhdistys NHLPA ovat päässeet sopuun siitä, ettei NHL-pelaajia nähdä tulevissa olympialaisissa . TSN:n toimittajan Darren Dregerin mukaan NHL:n on määrä tiedottaa olympiapäätöksestään virallisesti pian.

– Mitä NHL:ssä on juuri nyt menossa, on kamalaa. Haluaisin kuulla virallisen tiedon, Kasparaitis jylisi Championatille .

Kunnioitettavan uran NHL:ssäkin luonut Kasparaitis muistutti, että helmikuussa käytäviin olympialaisiin on yhä viikkoja aikaa. Yhtä lailla hän huomautti, että pääongelmana on uuden virusmuunnoksen omikronin leviäminen.

– Koronaprotokolla laajenee, osa pelaa ja osa ei. On yksi asia, että et voi mennä ja toinen asia on, että sinulta kielletään se. Täytyy olla vaihtoehto. Jokaisen urheilijan pitäisi ponnistella ja jokainen urheilija tulee aina ponnistelemaan osallistuakseen olympialaisiin, Kasparaitis koki.