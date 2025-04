NHL-konkari menetti hermonsa – lähtee jättiseurasta ovet paukkuen: "Tämä on perseestä"

Pitkän linjan NHL-puolustaja Calvin de Haan lähtee ovet paukkuen nykyseurastaan New York Rangersista.

De Haan kaupattiin siirtorajan tuntumassa Colorado Avalanchesta Rangersiin. Hän vaihtoi maisemaa samassa kaupassa, missä suomalaishyökkääjä Juuso Pärssinen siirtyi New Yorkiin.

De Haan on jäänyt uudessa seurassaan lähes olemattomalle vastuulle. Hän on pelannut siirtonsa jälkeen vain kolme ottelua Rangersin nutussa.

De Haan antoi palaa sunnuntaina Rangersin harjoitusten alla, kun hän käveli toimittajajoukon ohitse.

– Miten minua on kohdeltu täällä? Tämä on ihan perseestä, de Haan tuhahti New York Postin Mollie Walkerin mukaan.

33-vuotias kanadalaispuolustaja olisi halunnut puhua toimittajien kanssa Rangersin harjoitusten jälkeen, mutta seuran PR-osasto iski väliin.

– Keskustelujen jälkeen de Haan päätti, että hän puhuu asioista vasta kauden jälkeen. Kysyin, että tekikö hän itse tuon päätöksen. De Haan vastasi ”kyllä”, mutta oli selvää, että seura ei halunnut päästää häntä ääneen, NY Postin toimittaja Walker kirjoitti.

De Haan vahvisti, että hän aikoo jättää Rangersin tämän kauden jälkeen. De Haan on tahkonnut urallaan 679 runkosarjaottelua taalajäillä.

Hän on New York Islandersin ykköskierroksen varaus (#12) kesän 2009 NHL-draftista. De Haan pelasi ensimmäisen NHL-ottelunsa kaudella 2011–12.

Rangers jää tällä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle. Asia varmistui Suomen aikaan lauantai-iltana, kun Rangers hävisi Carolina Hurricanesille.

NHL-jättiläisiin kuuluva Rangers romahti vuodessa karulla tavalla. Se voitti vielä viime kaudella Presidents Trophyn, joka jaetaan runkosarjan voittajalle.