Miten käy Floridan kulttipelaajien? – "Täällä asiat ajautuvat viime tippaan"

Florida Panthersin mestaruuden takuumiehet ovat vielä ilman sopimuksia ensi kaudesta.

Brad Marchand on ollut Florida Panthersin pelaaja vasta alle neljä kuukautta, mutta hyökkääjä on vakuuttunut näkemästään. 37-vuotias hyökkääjästä tulee rajoittamaton vapaa agentti heinäkuun alussa, mutta Bostonista tullut Marchand haluaisi jatkaa Floridassa.

– Nämä ovat olleet parhaat kuukaudet urallani. Täällä on uskomaton ryhmä. Olen nauttinut joka sekunnista, ja toivottavasti se voi jatkua, Marchand totesi NHL.comin haastattelussa.

Eikä hän ei ole ainoa, joka haluaisi jatkaa hallitsevan mestarin riveissä. Hyökkääjä Sam Bennett, joka valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi, ja pitkäaikainen Panthersin puolustaja Aaron Ekblad ovat myös odottamassa rajoittamattomien vapaiden agenttien titteliä ja ovat ilmaisseet halunsa jäädä.

– Olen viettänyt täällä 11 vuotta. Se on enemmän kuin olen viettänyt missään kodissa tai kaupungissa elämässäni. Joten tämä on koti, ja odotan sen olevan koti jatkossakin, puolustaja Ekblad sanoi.

Ekbladin mukaan sopimusneuvottelut Panthersin kanssa ovat käynnissä, vaikka Floridan uskotaankin ensisijaisesti saavan Bennettin sopimuksen tehtyä ensin.

– Keskusteluja on käyty, mutta mitään olennaista ei ole vielä tapahtunut. Mutta he työskentelevät asian parissa. Asiat näyttävät ajautuvan viime tippaan täällä.

Kanadalaispuolustaja on Floridan historian toiseksi eniten otteluita pelannut pelaaja, Ekbladin edellä on vain Aleksander Barkov. Puolustajista Ekbladilla on eniten maaleja, syöttöjä ja pisteitä (118+262=380).