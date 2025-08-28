NHL-joukkueen tulevaisuus turvattiin – kaupungilta 300 miljoonan panostus

San Josen kaupunginvaltuusto hyväksyi tiistaina yksimielisesti sopimuksen Sharksin areenan kunnostamisesta ja joukkueen pitämisestä kaupungissa vuoteen 2051 asti.

Pormestari Matt Mahan ja kaikki 10 valtuuston jäsentä hyväksyivät sopimuksen, joka sitouttaa kaupungin investoimaan 325 miljoonaa dollaria 32 vuotta vanhan, kaupungin omistaman SAP Centerin päivittämiseen.

Lisäksi San Jose Sharksin omistaja Hasso Plattner osallistuu 100 miljoonalla dollarilla. Plattner on jo investoinut yli 100 miljoonaa dollaria areenan parantamiseen viimeisen vuosikymmenen aikana.

Sopimus rankaisisi myös Sharksia, jos he lähtisivät kaupungista ennen vuokrasopimuksen päättymistä 30. kesäkuuta 2051.

Sharks ja San Josen kaupunki aloittavat myös uuden areenan suunnittelun syyskuuhun 2027 mennessä.

Sharks aloitti NHL-taipaleensa vuonna 1991 ja muutti nykyiselle areenalleen San Josen keskustassa vuonna 1993.

– Sharks on ollut ylpeä voidessaan pelata San Josessa viimeiset yli 30 vuotta ja odottaa innolla vielä 25 vuotta lisää.

– Vaikka olemme johdonmukaisesti investoineet omia varojamme kaupungin omistaman SAP Centerin ylläpitoon ja aiomme jatkaa niin, tämä kumppanuus San Josen kaupungin kanssa tuo mukanaan kipeästi kaivattuja remontteja ja parannuksia areenan vieraille, joukkueille ja esiintyjille, joukkueen puheenjohtaja Jonathan Becher sanoi.