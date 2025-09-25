NHL-jatkosopimuksen Edmonton Oilersin kanssa vastikään solminut Vasili Podkolzin suuntaa kotimaahansa Venäjälle. Jääkiekkoilijan isä on kuollut.
Edmonton Oilers tiedotti, että Vasili Podkolzinin Aleksandr-isä kuoli äkillisesti tiistaina. 24-vuotias hyökkääjäpelaaja jää nyt joukkueen toiminnasta sivuun ja suuntaa perheensä luokse Venäjälle.
– Oilers esittää syvimmät osanottonsa Podkolzinille ja hänen perheelleen tänä vaikeana aikana, seura kirjoitti.
Podkolzin allekirjoitti juuri tiistaina Oilersin kanssa kolmivuotisen jatkosopimuksen arvoltaan 2,95 miljoonaa dollaria eli noin 2,5 miljoonaa euroa.
Mies pelasi viime kaudella ensimmäisen sesonkinsa Edmontonissa. 82 runkosarjaottelussa syntyi 24 (8+16) ja 22 pudotuspeliottelussa 10 (3+7) tehopistettä.
Venäläishyökkääjä oli edustanut aiemmin NHL-urallaan Vancouver Canucksia vuosina 2021–24.