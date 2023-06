Neymar taas ongelmissa – kyseenalainen toiminta luksuskartanolla maksamassa miljoonia

Brasilialainen jalkapallotähti Neymar on ajautunut kuluneen viikon aikana ongelmiin maan ympäristöviranomaisten kanssa. Brasilian virkamiesten mukaan hän on sivuuttanut saamansa määräykset lopettaa luvaton rakennushanke kartanollaan Rio de Janeiron ulkopuolella, mikä on maksamassa PSG-hyökkääjälle miljoonia.