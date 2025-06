Neymarille raju takaisku – joutui sivuun joukkueensa toiminnasta

Brasilialaishyökkääjä Neymar on joutunut sivuun joukkueensa Santosin toiminnasta. Neymarin koronatesti antoi hänelle positiivisen tuloksen, seura kertoo brasilialaismedian mukaan.

33-vuotiaan Neymarin oireet alkoivat torstaina ja hän jäi välittömästi pois joukkueensa toiminnasta. Myöhemmin otettu testi vahvisti virustartunnan, Santos tiedotti lauantaina.

Seura ei ilmoittanut, kuinka pitkään Neymar joutuu olemaan sivussa. Neymarin on joka tapauksessa sivussa torstaina pelattavasta Brasilian liigan ottelusta Fortalezaa vastaan pelikiellon takia.

Ottelu Fortalezaa vastaan on Santosin viimeinen ennen kuin Brasilian liiga jää tauolle 14. kesäkuuta ja 13. heinäkuuta välisenä aikana Yhdysvalloissa pelattavan seurajoukkueiden MM-turnauksen ajaksi.

Entisen Barcelona-hyökkääjän tulevaisuus Santosissa on yhä hämärän peitossa. Hänen sopimuksensa umpeutuu 30. kesäkuuta. Loukkaantumisista kärsinyt Neymar on pelannut tällä kaudella Santosin paidassa vain 12 ottelussa kaikki klpailut mukaan lukien. Tulosta on tullut kolmen maalin ja kolmen maalisyötön verran.

Seurajoukkueiden MM-kilpailuihin osallistuu 32 joukkuetta eri puolilta maailmaa.