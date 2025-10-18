Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo oikeistolaisella tv-kanavalla, että Gazan sota päättyy, kun aselevon toinen vaihe saadaan päätökseen.
Toiseen vaiheeseen kuuluu Hamasin riisuminen aseista.
Netanjahu kertoi Channel 14:llä, että toisessa vaiheessa Gazan kaista demilitarisoidaan ja Hamas riisutaan aseista. Hänen mukaansa sota päättyy, kun tämä vaihe on saatu menestyksellä toteutettua.
Pääministeri sanoi, että vaihe toivottavasti toteutuu helpolla tavalla, mutta jos näin ei käy, se toteutetaan kovin keinoin.
Gazassa on viime viikolla alkaneen aselevon aikana ollut väkivaltaisuuksia.
Netanjahu kertoI myös televisiossa pyrkivänsä jatkokaudelle ensi vuoden marraskuun vaaleissa. Netanjahulta kysyttiin ohjelmassa, odottaako hän voittavansa vaaleissa. Pääministeri vastasi kyllä.